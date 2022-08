Elezioni, Di Battista: non mi candido, molti in M5s non mi vogliono (Di martedì 9 agosto 2022) "molti del M5s non mi vogliono. Nessuno mi ha chiamato e mi ha detto 'abbiamo bisogno di te', a parte Danilo Toninelli. Il più disponibile è stato Giuseppe Conte che è stato la persona più onesta e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "del M5s non mi. Nessuno mi ha chiamato e mi ha detto 'abbiamo bisogno di te', a parte Danilo Toninelli. Il più disponibile è stato Giuseppe Conte che è stato la persona più onesta e ...

