Elezioni, Calenda: Lasciate stare mio nonno. Anche il sindacato censura il post di Fontana, condirettore Rai (Di martedì 9 agosto 2022) “Una cortesia, so che questo posto e’ diventato un immondezzaio, so che ci sono persone legittimamente arrabbiate per la scelta fatta” ma, sbotta su Twitter Carlo Calenda, “Lasciate stare i nonni etc”. La ‘blastata’ tocca alla persona che sul social network aveva criticato il leader di Azione chiamando in causa la filmografia del nonno, che notoriamente e’ Luigi Comencini. “Ognuno e’ responsabile per se stesso. Buon divertimento”, e’ l’asciutta chiosa di Calenda. Usigrai: Intollerabile post del condirettore del Tgr contro il leader di Azione “Ancora un intervento pubblico di natura politica da parte di un giornalista dirigente Rai. Questa volta il post sui social del condirettore della tgr contro un leader di partito. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “Una cortesia, so che questoo e’ diventato un immondezzaio, so che ci sono persone legittimamente arrabbiate per la scelta fatta” ma, sbotta su Twitter Carlo, “i nonni etc”. La ‘blastata’ tocca alla persona che sul social network aveva criticato il leader di Azione chiamando in causa la filmografia del, che notoriamente e’ Luigi Comencini. “Ognuno e’ responsabile per se stesso. Buon divertimento”, e’ l’asciutta chiosa di. Usigrai: Intollerabiledeldel Tgr contro il leader di Azione “Ancora un intervento pubblico di natura politica da parte di un giornalista dirigente Rai. Questa volta ilsui social deldella tgr contro un leader di partito. ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - StradeAperte : RT @strange_days_82: Ieri #Calenda a la7 : 'Dopo le elezioni si farà il punto e si troverà un accordo tutti assieme affinché la destra non… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Calenda e i contatti con Renzi: «Terzo polo? Ci sono le... -