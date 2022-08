(Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sul mio futuro, oggi parliamo del futuro del Paese che amiamo, del futuro dell'Italia. Mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e di altri dicendo: è importante che lei si candidi, io ho detto che devo pensare un pò e poi decidiamo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, a Radio24. “Noi non vogliamo creare ulteriore deficit, ma poichè governeremo per i prossimi 5 anni sono convinto che la crescita che produrremo ci consentirà ulteriore abbassamento della pressione fiscale anche al di sotto del 23%”, ha aggiunto. A chi gli domanda se la flat tax entrerà nel programma dei primi 100 giorni di governo ha risposto: “sì assolutamente, ne abbiamo discusso a lungo con i nostri alleati, questo è un punto fondamentale del nostro programma”. Inoltre “il nucleare pulito, i rigassificatori, il massiccio ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - Adnkronos : Il video di #Berlusconi: “Io ho ottenuto i soldi del Pnrr”. - AlessiaMorani : Uno dei punti più alti di unità #Meloni #Salvini e #Berlusconi l’hanno toccato per l’elezione del Presidente della… - Tele_Nicosia : Elezioni, Berlusconi “Candidarmi? Vedremo” - repubblica : Elezioni politiche 2022, Calenda: con Renzi ci riparliamo oggi. Berlusconi: flat tax in 100 giorni -

, . apre le braccia a che prende tempo. Il centrodestra si organizza per fare il pieno di collegi.: 'Candidarmi Ci sto pensando' Ore 9.30 'Sul mio futuro vedremo. Oggi parliamo del futuro dell'Italia'. Lo dice il leader di , a Radio 24. 'Nel mio partito mi hanno assalito, mi hanno detto,...Lombardia In Lombardia, i giochi sulla composizione delle liste per lepolitiche del 25 ... Nel centrodestra, è quasi certa la candidatura di Silviocome capolista. La Lega dovrebbe ...ROMA (ITALPRESS) – “Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese che amiamo, del futuro dell’Italia. Mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e di altri dicendo: è importante che l ...(Adnkronos) – “Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese, del futuro dell’Italia”. Dopo il no alla premiership e ad un eventuale candidatura alla presidenza del Senato “mi hanno assal ...