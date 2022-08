Educazione civica, terrorismo: conservare la memoria nei giovani. Un progetto per la secondaria di I grado (Di martedì 9 agosto 2022) Importante protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le associazioni che si impegnano a approfondire il tema del terrorismo e a conservare la memoria delle vittime. L’iniziativa, inseribile, perfettamente, all’interno del caleidoscopio rappresentato dall’Educazione civica, è volta a sviluppare, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche, percorsi educativi, iniziative e progettualità didattiche e formative volte ad assicurare una più approfondita conoscenza dei fenomeni terroristici e dei processi di radicalizzazione violenta nella storia d’Italia e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale e delle stragi di tale ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) Importante protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le associazioni che si impegnano a approfondire il tema dele aladelle vittime. L’iniziativa, inseribile, perfettamente, all’interno del caleidoscopio rappresentato dall’, è volta a sviluppare, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche, percorsi educativi, iniziative e progettualità didattiche e formative volte ad assicurare una più approfondita conoscenza dei fenomeni terroristici e dei processi di radicalizzazione violenta nella storia d’Italia e atra iladi tutte le vittime del, interno e internazionale e delle stragi di tale ...

