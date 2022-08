Countdown per Artemis. Così un pezzo d’Italia arriva sulla Luna (Di martedì 9 agosto 2022) Si avvicina la data per il lancio della prima missione Artemis, il programma spaziale guidato dalla Nasa che porterà il prossimo uomo e la prima donna sulla Luna, un volo senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell’umanità sul nostro satellite. Come annunciato dall’ente spaziale americano, le date possibili per la partenza dal Kennedy Space Center in Florida dello Space launch system (Sls), il sistema di lancio, con a bordo il veicolo spaziale Orion sono tre: il 29 agosto, il 2 settembre e il 5 settembre. A bordo dell’ambizioso programma ci sarà anche l’Italia, sia attraverso la collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa) che tramite le intese bilaterali strette con la Nasa dal nostro Paese, tra i primi a firmare gli Artemis Accords, con il contributo dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Dal punto di ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Si avvicina la data per il lancio della prima missione, il programma spaziale guidato dalla Nasa che porterà il prossimo uomo e la prima donna, un volo senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell’umanità sul nostro satellite. Come annunciato dall’ente spaziale americano, le date possibili per la partenza dal Kennedy Space Center in Florida dello Space launch system (Sls), il sistema di lancio, con a bordo il veicolo spaziale Orion sono tre: il 29 agosto, il 2 settembre e il 5 settembre. A bordo dell’ambizioso programma ci sarà anche l’Italia, sia attraverso la collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa) che tramite le intese bilaterali strette con la Nasa dal nostro Paese, tra i primi a firmare gliAccords, con il contributo dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Dal punto di ...

__Marian136 : Respiri piano per non far rumore Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole Sei chiara come un'alba Sei fresca co… - infoitsport : Pogba, il sorriso del countdown: c'è la data per il ritorno con la Juve - im_cami4 : Questo continua da mesi a postare foto da turista e noi qua a fare il countdown per #skriniar. Forse non ha ancora… - KrisBigstone : RT @Claudiaitalian: Staaaaff ma prima o poi ci create una gallery sull’app con tutte queste foto che state utilizzando per il countdown in… - FrigeriGiada : RT @_LaChicca__: @/mengonimarco visto che probabilmente ci leggi,potresti riferire che a noi le foto usate per i countdown servirebbero in… -