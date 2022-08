CINEMA | ADDIO A OLIVIA NEWTON JOHN | L’ETERNA SANDY DI GREASE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 9 agosto 2022)nota per aver interpretatonel celebre filmè morta all’età di 73 anni. Il maritoEasterling su Facebook ha scritto un post dicendo: La signoraè morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Il marito poi prosegue: Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile.è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre trenta anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo...