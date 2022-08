Campagna elettorale, nella prima fase vince Calenda. Conte non commetta l’errore di Churchill (Di martedì 9 agosto 2022) In questa Campagna elettorale d’agosto si parla tanto di alleanze e poco di programmi. In tutto ciò, Carlo Calenda guadagna in notorietà, Enrico Letta colleziona figuracce, la destra ringrazia e il M5S cerca un’identità convincente per Giuseppe Conte. Iniziamo da Carlo Calenda, il leader che a mio avviso si sta muovendo meglio. Ha dimostrato già a Roma, durante le amministrative, di conoscere le dinamiche della comunicazione e di saperle sfruttare a suo vantaggio. Il suo tira e molla col Pd non viene visto come un tentativo di accaparrarsi più seggi possibile, ma come la difesa coerente dei propri princìpi. Calenda infatti è stato chiaro fin dall’inizio: no al M5S, a Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Ovvero a chi la pensa diversamente da lui sull’agenda Draghi, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) In questad’agosto si parla tanto di alleanze e poco di programmi. In tutto ciò, Carloguadagna in notorietà, Enrico Letta colleziona figuracce, la destra ringrazia e il M5S cerca un’identità connte per Giuseppe. Iniziamo da Carlo, il leader che a mio avviso si sta muovendo meglio. Ha dimostrato già a Roma, durante le amministrative, di conoscere le dinamiche della comunicazione e di saperle sfruttare a suo vantaggio. Il suo tira e molla col Pd non viene visto come un tentativo di accaparrarsi più seggi possibile, ma come la difesa coerente dei propri princìpi.infatti è stato chiaro fin dall’inizio: no al M5S, a Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Ovvero a chi la pensa diversamente da lui sull’agenda Draghi, i ...

