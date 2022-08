Calciomercato Torino, in chiusura Miranchuk e Vlasic (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Torino, doppio colpo in entrata: si sbloccano infatti la trattativa sia per Miranchuk che per Vlasic Si sblocca il Calciomercato del Torino in entrata. Nelle ultime ore infatti ci sono stati progressi sui fronti Vlasic e Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Vlasic, trequartista del West Ham, dovrebbe arrivare in prestito, con un riscatto fissato a 15 milioni. Dopo un impasse nelle scorse settimane, si sta anche sbloccando l’arrivo dell’atalantino Miranchuk in granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), doppio colpo in entrata: si sbloccano infatti la trattativa sia perche perSi sblocca ildelin entrata. Nelle ultime ore infatti ci sono stati progressi sui fronti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,, trequartista del West Ham, dovrebbe arrivare in prestito, con un riscatto fissato a 15 milioni. Dopo un impasse nelle scorse settimane, si sta anche sbloccando l’arrivo dell’atalantinoin granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, in chiusura per #Vlasic dal @WestHam. Si sblocca la trattativa per… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #TORINO: IN CHIUSURA #VLASIC DAL #WESTHAM. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 15 MILIONI… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #TORINO, SI STA PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA #MIRANCHUK: SI CONTINUA A TRATTARE CON L'ATALANTA P… - CorriereGranata : ?? Nikola #Vlasic è a Torino. Il trequartista croato domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contra… - ThedyStefano : RT @CorriereGranata: ? #Vlasic al @TorinoFC_1906: tutto fatto. Il giocatore è atteso a Torino. #Torino #Vlasic #calciomercato https://t… -