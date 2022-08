Calciomercato Lazio, l’ufficialità è arrivata: scappa via da Sarri (Di martedì 9 agosto 2022) La notizia era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale. La Lazio ha completato l’operazione in uscita, non sarà più nella rosa di Sarri. A ormai pochi giorni dall’inizio del campionato, la Lazio continua il suo lavoro sul mercato. La squadra è logicamente proiettata al match del 14 agosto contro il Bologna, nel frattempo però la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) La notizia era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale. Laha completato l’operazione in uscita, non sarà più nella rosa di. A ormai pochi giorni dall’inizio del campionato, lacontinua il suo lavoro sul mercato. La squadra è logicamente proiettata al match del 14 agosto contro il Bologna, nel frattempo però la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: #Provedel è arrivato per le visite mediche. Le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - serieAnews_com : ???? #Lazio, ceduto #Escalante alla #Cremonese: prestito con diritto di riscatto. - LALAZIOMIA : Lazio, parla l'ex Kozazk: 'Preso al collo da Tare e Delio Rossi. Galliani voleva mandarmi in galera' -