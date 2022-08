Calcio, Antonio Candreva vicinissimo alla Salernitana (Di martedì 9 agosto 2022) Antonio Candreva è vicinissimo alla Salernitana che avrebbe offerto circa un milione e mezzo di euro alla Sampdoria per il cartellino del centrocampista. La trattativa sarebbe ben avviata con l’esterno che avrebbe raggiunto un accordo col club campano per un contratto biennale. Nelle scorse settimane era stato corteggiato dal Monza ma la trattativa non si era sbloccata. Adesso l’ipotesi della Salernitana che potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022)che avrebbe offerto circa un milione e mezzo di euroSampdoria per il cartellino del centrocampista. La trattativa sarebbe ben avviata con l’esterno che avrebbe raggiunto un accordo col club campano per un contratto biennale. Nelle scorse settimane era stato corteggiato dal Monza ma la trattativa non si era sbloccata. Adesso l’ipotesi dellache potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

