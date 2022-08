San Siro, serve trattare sul prezzo dell’affitto (Di lunedì 8 agosto 2022) Il comune di Milano ha stabilito il prezzo per quanto riguarda l’affitto del nuovo San Siro: Inter e Milan valutano Il progetto del nuovo stadio di San Siro è stato presentato, ma c’è ancora distanza tra il duo Inter-Milan e il comune di Milano. Come riportato da Tuttomercatoweb, il nodo sarebbe l’affitto: 9,4 milioni di euro richiesti, ma le due società vorrebbero uno sconto (che potrebbe arrivare a 7 milioni). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il comune di Milano ha stabilito ilper quanto riguarda l’affitto del nuovo San: Inter e Milan valutano Il progetto del nuovo stadio di Sanè stato presentato, ma c’è ancora distanza tra il duo Inter-Milan e il comune di Milano. Come riportato da Tuttomercatoweb, il nodo sarebbe l’affitto: 9,4 milioni di euro richiesti, ma le due società vorrebbero uno sconto (che potrebbe arrivare a 7 milioni). L'articolo proviene da Calcio News 24.

