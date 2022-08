Piazza Affari in positivo | in evidenza Stellantis

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimanaper, con il Ftse Mib che sale dello 0,63% e chiude a 22.728,54 punti. La seduta del mercato azionario italiano beneficia del clima di pausa estiva, del volume inferiore di scambi di agosto e dei dati positivi di Wall Street. Non influisce quindi più di tanto, quindi, la decisione dell’agenzia Moody’s, che ha peggiorato l’outlook del rating sul debito dell’Italia, portandolo da “stabile” a “negativo”, dopo la caduta del governo Draghi. Lo spread tra Btp e Bund si conferma oltre i 210 punti, in rialzo di oltre il 3% e il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni si avvicina nuovamente al 3%. Tra i titoli del listino principale dispicca(+3,14%), su cui Moody’s ha alzato il rating a Baa2 da ...

In luce verde anchedove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 22.727 punti, con un vantaggio dello 0,62%. Ftse Mib: investitori restano cauti La buona intonazione mostrata oggi ...Stellantis (+3,14%) è stata spinta dal miglioramento dei rating da parte delle agenzie internazionali. Bene anche Bper (+2,42%), che continua ad approfittare dell'effetto semestrale e ...