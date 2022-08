Milano, donna ritrovata carbonizzata nel suo appartamento di via Savona (Di lunedì 8 agosto 2022) È stata ritrovata carbonizzata all'interno del suo appartamento una donna residente in via Savona, nella zona Giambellino di Milano. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco impegnati nello ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) È stataall'interno del suounaresidente in via, nella zona Giambellino di. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco impegnati nello ...

infooggi : Incendio in abitazione a Milano, morta una donna | InfoOggi - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Incendio in via Savona, donna trovata carbonizzata nel suo appartamento - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Donna morta in seguito all'incendio sviluppatosi nel proprio appartamento al sesto piano di un palazzo nella zona dei Nav… - emmeu9 : RT @localteamtv: Milano, incendio in un appartamento, morta una donna #Milano #incendio #localteam - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #milano, incendio in una casa in zona Navigli: morta una donna. Il corpo trovato carbonizzato -