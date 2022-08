Milan, per Tonali cresce l’ottimismo: nel derby dovrebbe esserci (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi esami strumentali per Sandro Tonali, centrocampista del Milan, visto il problema al flessori della coscia sinistra rimediato a Vicenza Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi esami strumentali per Sandro, centrocampista del, visto il problema al flessori della coscia sinistra rimediato a Vicenza

AntoVitiello : 45 minuti per #DeKetelaere contro la Pergolettese. Gol su rigore, di testa e con un tiro di destro. #Giroud persona… - MCriscitiello : Vicenza-Milan 1-6. Risultato finale. Gli ultimi tre minuti il segnale da Vicenza è saltato per la forte pioggia che… - AntoVitiello : Per #Messias trauma distorsivo caviglia destra #Milan - aireemilan : Cerco di passare sopra a tutto quello che scrivete, perchè tanto la metà delle volte si pesca e basta, ma cristo di… - GioGalbu : RT @athalfuns95: Ragazzi vendo un biglietto per Milan Udinese nel secondo arancio centrale (ho l’abbonamento, ma domenica sono in vacanza… -