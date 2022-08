Inter, Sky: “Pronta la cessione per Andrea Pinamonti” (Di lunedì 8 agosto 2022) Inter Pinamonti- L’Inter continua la sua preparazione stagionale in vista dei prossimi impegni. I Lombardi, sfideranno il Lecce, alle ore 20:45 Sabato per la prima gara di Serie A. Campanello d’allarme per Inzaghi, con un Inter che soffre tanto in fase difensiva. I Nerazzurri sono attivi sul mercato in uscita, nelle prossime ore ci sarà ufficialmente l’addio tra: Sanchez e l’Inter, tramite reacissione consensuale. Non terminano qui, le cessioni dei vice campioni d’Italia, si tratta anche per vendere Andrea Pinamonti. Il Sassuolo, dopo aver ceduto, Scamacca al West Ham e con Raspadori ad un passo dal Napoli, ha individuato in Pinamonti il profilo giusto per il proprio futuro. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione stagionale in vista dei prossimi impegni. I Lombardi, sfideranno il Lecce, alle ore 20:45 Sabato per la prima gara di Serie A. Campanello d’allarme per Inzaghi, con unche soffre tanto in fase difensiva. I Nerazzurri sono attivi sul mercato in uscita, nelle prossime ore ci sarà ufficialmente l’addio tra: Sanchez e l’, tramite reacissione consensuale. Non terminano qui, le cessioni dei vice campioni d’Italia, si tratta anche per vendere. Il Sassuolo, dopo aver ceduto, Scamacca al West Ham e con Raspadori ad un passo dal Napoli, ha individuato inil profilo giusto per il proprio futuro. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato ...

