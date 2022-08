Insigne: “Napoli, mi manca tutto. Spero vinca lo scudetto. Su Mertens, Koulibaly e Ghoulam… “ (Di lunedì 8 agosto 2022) Insigne dal Canada ammette: “Di Napoli mi manca tutto. Spero che i miei ex compagni vincano lo scudetto”. “Di Napoli mi manca tutto“, Lorenzo Insigne attaccante del Toronto, hai microfoni di Radio uno non nasconde il suo amore per la squadra azzurra: “Non vedo l’ora di vedere il Napoli in campionato, perché io sono un tifosissimo e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni, che sento ogni tanto tramite chiamate e messaggi, Spero che vincano il campionato e sarei molto felice se vincessero il campionato. Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022)dal Canada ammette: “Dimiche i miei ex compagnino lo”. “Dimi“, Lorenzoattaccante del Toronto, hai microfoni di Radio uno non nasconde il suo amore per la squadra azzurra: “Non vedo l’ora di vedere ilin campionato, perché io sono un tifosissimo e già ho organizzatoper vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni, che sento ogni tanto tramite chiamate e messaggi,cheno il campionato e sarei molto felice se vincessero il campionato. Dispiace tanto che io,e anche Ghoulam ...

