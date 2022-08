Iliad, arriva Flash 150: il prezzo è stracciato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il gestore telefonico Iliad ha deciso di lanciare Flash 150, un’offerta quasi no limits e dal prezzo stracciato: i dettagli. Nonostante l’estate non si fermano le esclusive promozioni di Iliad che ha deciso di lanciare la nuovissima Flash 150. Infatti questo nuovo piano tariffario è quasi no limits, ma soprattutto viene proposto ad un prezzo stracciato: tutte le novità. Tutte le novità sull’offerta dell”operatore (Via WebSource)Da pochissimi giorni è tornata l’offerta tariffaria Iliad Flash 150 a 9,99 euro al mese. L’operatore telefonico transalpino, diventato oramai colosso del settore, ha scelto di rendere fruibile questo piano tariffario all’utenza dal 2 agosto al 15 settembre 2022. Al suo interno ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 8 agosto 2022) Il gestore telefonicoha deciso di lanciare150, un’offerta quasi no limits e dal: i dettagli. Nonostante l’estate non si fermano le esclusive promozioni diche ha deciso di lanciare la nuovissima150. Infatti questo nuovo piano tariffario è quasi no limits, ma soprattutto viene proposto ad un: tutte le novità. Tutte le novità sull’offerta dell”operatore (Via WebSource)Da pochissimi giorni è tornata l’offerta tariffaria150 a 9,99 euro al mese. L’operatore telefonico transalpino, diventato oramai colosso del settore, ha scelto di rendere fruibile questo piano tariffario all’utenza dal 2 agosto al 15 settembre 2022. Al suo interno ...

maponi : RT @maponi: #Iliad & #OpenFiber- Fiber To The Home (#FTTH), arriva in casa anche nelle piccole città - giorgionapo : @IliadItalia Ma quando arrivate nella mia zonaaaaa! Da me arriva solo fibra misto rame, voglio Iliad! - Cityrumors_it : Una nuova antenna a Cologna. Dopo Iliad arriva Vodafone che sceglie un sito al Paese #5g #antennailiad… - Cami71Michele : @edoardo18983 @FrancescaCphoto L'inizio è ovviamente stato difficoltoso. Tra covid, linee piene, già deficit di bas… -