Calciomercato Napoli | Fabian fra Real e Psg | la risposta alla corte dei francesi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 agosto 2022) Non sembra essere finita qui la tormentata estate fatta di partenze per il. Il club azzurro ha già dovuto rinunciare a tanti giocatori importanti come Koulibaly, Mertens e Insigne ma, a quanto pare, anche le posizione di altri giocatori è in dubbio. In particolare, si fanno sempre più intense le voci attorno aRuiz, il quale non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il, in scadenza nel 2023. Per questo, gli azzurri lo cederebbero volentieri in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a 0 il prossimo anno. Foto: Getty Images-Ruiz-Psg: vicino il sì L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela le ultime novità sulla trattativa fra il centrocampista spagnolo e il Psg. Il club francese ha infatti offerto 25 milioni più ...