8 agosto … (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli eventi datati 8 agosto Dal Pescara… al Pescara: di fronte agli abruzzesi Elvi Pianca ha disputato la prima e ultima gara nel massimo campionato, con la maglia dell'Udinese. Quindici presenze e quattro reti in Serie A nella stagione 1979-'80. Nell'annata successiva ha vestito cinque volte la casacca del Lecce nel torneo cadetto. E' nato l'8 agosto 1952, esattamente vent'anni dopo Stefano Raise, duecentosei partite e nove reti in B con Verona e Catanzaro. E oggi ne compie settantuno Louis van Gaal, del quale vi abbiamo parlato lo scorso anno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)

