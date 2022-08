Racconto choc di una dottoressa finita in coma | Ecco cosa è accaduto (Di domenica 7 agosto 2022) Di quello che succede alle persone che vanno in coma, si sa sempre piuttosto poco. Il vissuto di questi pazienti, tuttavia, è davvero sorprendente e determinante persino in scelte che coinvolgono la collettività. Da biologa e da reduce da un coma quasi trent’anni fa, Sara Virgilio ha davvero molto da dire sul fine vita. In L'articolo Racconto choc di una dottoressa finita in coma Ecco cosa è accaduto proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 7 agosto 2022) Di quello che succede alle persone che vanno in, si sa sempre piuttosto poco. Il vissuto di questi pazienti, tuttavia, è davvero sorprendente e determinante persino in scelte che coinvolgono la collettività. Da biologa e da reduce da unquasi trent’anni fa, Sara Virgilio ha davvero molto da dire sul fine vita. In L'articolodi unainproviene da La Luce di Maria.

Tg3web : Choc nel centro di Civitanova Marche. Un ambulante straniero ucciso a bastonate. Fermato l'aggressore, ora sotto in… - leggoit : Archie, il racconto choc della famiglia: «L'abbiamo visto diventare blu, è morto in maniera barbara» - palermo24h : La studentessa violentata a Palermo, il racconto choc: pedinata e scaraventata a terra - infoitinterno : La studentessa violentata a Palermo, il racconto choc - GDS_it : Ha cercato in tutti i modi di difendersi, nonostante sia stata abusata e picchiata ha mantenuto la lucidità per for… -