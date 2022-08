LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: ancora una delusione per Carlo Tacchini: è quinto nel K1 1000. Cinti settimo (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37: Niente da fare per l’azzurro Tacchini che ha cambiato passo troppo tardi. Farsi staccare per poi tentare il recupero a velocità alta nel finale non è una grande tattica. Tacchini, come al solito, chiude la gara con grandi rimpianti, non è la prima volta e non sarà l’ultima con questa mentalità 16.36: Romania, Francia, Moldova, più indietro Tacchini ai 750 16.36: Tacchini penultimo ai 500, sta alzando i colpi 16.34: Tacchini ultimo nella prima parte di gara ma non è staccato. Zheng primo 16.30: Ci siamo! Carlo Tacchini in acqua nella finale della C1 1000, specialità olimpica. Al via Glazunow (Pol), Fuksa (Cze), Zheng (Chn), Chirila (Rou), ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37: Niente da fare per l’azzurroche ha cambiato passo troppo tardi. Farsi staccare per poi tentare il recupero aalta nel finale non è una grande tattica., come al solito, chiude la gara con grandi rimpianti, non è la prima volta e non sarà l’ultima con questa mentalità 16.36: Romania, Francia, Moldova, più indietroai 750 16.36:penultimo ai 500, sta alzando i colpi 16.34:ultimo nella prima parte di gara ma non è staccato. Zheng primo 16.30: Ci siamo!in acqua nella finale della C1, specialità olimpica. Al via Glazunow (Pol), Fuksa (Cze), Zheng (Chn), Chirila (Rou), ...

