Il guru delle diete Adriano Panzironi si butta in politica: avrà una ghigliottina come simbolo del partito (Di sabato 6 agosto 2022) Il controverso guru delle diete, Adriano Panzironi, inventore del regime alimentare Life 120, scende in politica e fonda un partito. Il giornalista e personaggio televisivo che promette di far vivere fino a 120 anni oltre che di curare diverse patologie, già coinvolto in diverse vicessitudini giudiziarie, passa infatti alle promesse elettorali. Il partito si chiama "Per Rivoluzione Sanitaria" ed è stato costituito ieri, nello studio romano del notaio Enzo Becchetti. "Dobbiamo essere promotori di una rivoluzione che decapiti letteralmente l'attuale dirigenza sanitaria, per sostituirla con persone finalmente capaci e coscienziose" ha detto, in una nota, Panzironi che attende "il suo primo banco di prova alle elezioni del 25 settembre

