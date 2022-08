Gino Rea, il motociclista in coma dopo una caduta durante le prove libere della 8 Ore di Suzuka (Di sabato 6 agosto 2022) Gino Rea è caduto durante le prove libere della 8 Ore di Suzuka, in Giappone, in occasione della gara valida per il Mondiale Endurance. Il motociclista britannico stava affrontando la seconda sessione di prove quando è rimasto vittima di un incidente. Il 32enne è gravemente ferito in seguito all’impatto della sua moto contro un muretto del circuito. Il casco è stato ritrovato completamente distrutto. Secondo l’agenzia giapponese Kyodo News, che cita fonti della polizia locale, il pilota del team Honda Fcc Tsr si trova attualmente in coma. Immediati i soccorsi: il centauro è stato trasportato in ospedale in elicottero. Rea è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)Rea è cadutole8 Ore di, in Giappone, in occasionegara valida per il Mondiale Endurance. Ilbritannico stava affrontando la seconda sessione diquando è rimasto vittima di un incidente. Il 32enne è gravemente ferito in seguito all’impattosua moto contro un muretto del circuito. Il casco è stato ritrovato completamente distrutto. Secondo l’agenzia giapponese Kyodo News, che cita fontipolizia locale, il pilota del team Honda Fcc Tsr si trova attualmente in. Immediati i soccorsi: il centauro è stato trasportato in ospedale in elicottero. Rea è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico ...

