Elezioni | Conte | ' da Pd ammucchiata | voto utile è M5S'

pietroraffa : Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Pae… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - borghi_claudio : Quindi stiamo andando verso elezioni dove i nostri avversari saranno il PD alleato con il bar di guerre stellari, C… - GiorgioBassi9 : @AndreaMaccalli @alvisepedrotti @Azione_it @ItaliaViva ma forse non ricordi i motivi e le ragioni. Salvini chiedeva… - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Conte: 'Alleanza con Pd dopo il voto? Improbabile'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Matteo Renzi dice 'no' ad accordi con Forza Italia: 'Ha colpito Draghi'. E sui dem: 'La loro politica dei veti ci apre uno spazio ...Draghi è andato a casa per l'azione dima anche per la sfiducia di Salvini e Berlusconi . E questo basta per dire Forza Italia ha commesso un errore clamoroso'. Non ci sono le condizioni per un ...Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Vediamo oggi un’ammucchiata che va dai tagli alla scuola della Gelmini”. Lo dice Giuseppe Conte a Qn. “Votare a destra vuol dire votare politiche che fanno male al Paese, v ...Matteo Renzi, leader di Italia Viva, chiude le porte a un accordo con Forza Italia perché "ha mandato a casa Draghi".