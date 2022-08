(Di sabato 6 agosto 2022) Il miliardario Elonsembra voler tornare sui suoi passi sull’acquisto di, dopo che sullo stesso social si è spinto a scrivere che «se Twittter mostrerà come ha determinato la veridicità deglisecondo i termini originali». Il tweet arriva dopo cheha accusato i vertici della piattaforma di aver deliberatamente falsificato il numero dispam sulla piattaforma per influenzare la decisione degli investitori. Le dichiarazioni dell’uomo più ricco del mondo sono state rilasciate in tribunale, dove lui e la società si trovano a processo, dopo essersi reciprocamente fatti causa. L’intenzione dell’uccellino blu è quella di costringere il patron di Tesla a completare l’acquisto del social network alla stessa cifra monstre (44 ...

Comprare Twitter Per Musk l'affare non è ancora tramontato: «L'accordo procederà se fanno chiarezza sugli account fake» L'amministratore delegato di Tesla (NASDAQ: TSLA) Elon Musk ha denunciato Twitter (NYSE: TWTR) per frode, asserendo che il social avrebbe fornito informazioni ingannevoli circa le condizioni dei suoi ...Per il mancato acquisto si annuncia una battaglia stellare in tribunale, con il patron Tesla che punta sempre sulla mancanza di trasparenza sul numero di bot, account spam e falsi ...