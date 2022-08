Capo d' Orlando | madre abusava del figlio disabile di 7 anni

(Di sabato 6 agosto 2022) Una donna di 46, mamma di un bambino di 7 affetto da disabilità psico - motoria, è stata arrestata nel Messinese in seguito alla denuncia del marito per presunti abusi sessuali nei confronti del ...

TgrRaiSicilia : Presunti #abusi in famiglia a #CapodOrlando. Un uomo denuncia la moglie e la accusa di aver violentato il figlio di… - MeridioNews : Capo d'Orlando, abusa sessualmente del figlio disabile L'accusa nei confronti della madre dopo una denuncia - Puglio : Presunti abusi sessuali sul figlio di sette anni disabile. Arrestata la madre, una 46enne di Capo d’Orlando… - lacittanews : Una donna di 46 anni, mamma di un bambino di 7 affetto da disabilità psico-motoria, è stata arrestata a Capo d'Orla… - letteraemme_ : Atti sessuali con il figlio di sette anni, ai domiciliari una donna di Capo d’Orlando -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Una donna di 46 anni, mamma di un bambino di 7 affetto da disabilità psico - motoria, è stata arrestata nel Messinese in seguito alla denuncia del marito per presunti abusi sessuali nei confronti del ...L'indagine del commissariato did'è coordinata dal pm di Patti Alice Parialò. La donna è stata posta ai domiciliari nella propria abitazione e i figli sono stati affidati al padre. Capo d’Orlando pronta per il “boom”, Ma il turismo ha ormai altre regole La denuncia del marito che ha trovato una registrazione sul telefonino della figlia dalla quale si comprendeva che la donna commetteva abusi ...A fare la segnalazione è stato il padre di un bimbo di sette anni affetto da disabilità psico-motoria. Tutto è scaturito da un messaggio audio sul telefonino della figlia da cui si comprendevano le in ...