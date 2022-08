Verona, Cortinovis tra voglia di vincere e imparare (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del nuovo centrocampista del Verona Alessandro Cortinovis: tra voglia di vincere e imparare dai suoi compagni di squadra Tramite la sua presentazione ufficiale, il centrocampista Alessandro Cortinovis si è presentato così al Verona: giocatore in prestito dall’Atalanta. «Nasco trequartista, ma nei miei ultimi anni in Primavera ho giocato anche come mezzala, anche se il mio obiettivo è quello di migliorarmi. Penso stia nascendo un Verona compatto, con grande carattere e ambizioso: si ha voglia di vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del nuovo centrocampista delAlessandro: tradidai suoi compagni di squadra Tramite la sua presentazione ufficiale, il centrocampista Alessandrosi è presentato così al: giocatore in prestito dall’Atalanta. «Nasco trequartista, ma nei miei ultimi anni in Primavera ho giocato anche come mezzala, anche se il mio obiettivo è quello di migliorarmi. Penso stia nascendo uncompatto, con grande carattere e ambizioso: si hadi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

