Torino, Sky: "Il D.S Vagnati vola in Inghilterra per un colpo" (Di venerdì 5 agosto 2022) Torino Vagnati- Il Torino continua il suo lavoro in vista dei prossimi impegni stagionale. Nel report pomeridiano dei Granata, gli uomini di Juric, hanno svolto lavoro aerobico e di scarico. Domani i Piemontesi sfideranno il Palermo, in Coppa Italia, alle ore 21:15. Il Torino è una delle squadre più attive sul mercato in entrata, dopo l'arrivo di Lazaro, i Granata vogliono continuare su questo passo. Nelle prossime giornate sarà ufficializzato l'acquisto di Ilkhan dal Besikstas per 4 milioni di euro. Nel frattempo il D.S Vagnati vuole regalare un trequartista di qualità a Juric, pescando dall'Inghilterra. Al momento, il direttore Vagnati è a lavoro per portare in Italia Vlasic. Il croato al momento è fuori dai piani del West Ham, che potrebbe essere disposto a cedere ...

