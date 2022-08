Selena Gomez: «Le pance vere sono di moda» e non trattiene il respiro per un selfie (Di venerdì 5 agosto 2022) In un video pubblicato su Tik Tok la star, in vacanza in Italia, lancia il suo messaggio body positive e contribuisce a fare un altro passo avanti nell'accettazione del proprio corpo così com'è. Viva Selena, le pance e l'autenticità Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 agosto 2022) In un video pubblicato su Tik Tok la star, in vacanza in Italia, lancia il suo messaggio body positive e contribuisce a fare un altro passo avanti nell'accettazione del proprio corpo così com'è. Viva, lee l'autenticità

xtacosaurusx : RT @artstvles: “selena gomez non ci credooo” LA PIPÌ SOTTOOOOO HAHAHHSKS LEI AMORE LA AMO - RSD_studiodelta : Selena Gomez: la pancia è di moda - ReinhofferPeter : RT @GomezSource: Selena Gomez and Sofia Carson in Italy - EliPato7 : Io come Selena Gomez ????????? - GomezForLife99 : RT @GomezSource: Selena Gomez with Sofia Carson in Italy -