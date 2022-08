Salvini: un ritorno di Draghi? Chi vince lo farà di parecchio (Di venerdì 5 agosto 2022) "Lasciamo che siano gli italiani ad esprimersi e penso che lo faranno chiaramente, chi vincerà vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro. Intuisco dall'aria che respiro che ci sarà un voto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Lasciamo che siano gli italiani ad esprimersi e penso che lo faranno chiaramente, chiràrà di. Il voto degli italiani è sacro. Intuisco dall'aria che respiro che ci sarà un voto ...

Affaritaliani : Salvini: un ritorno di Draghi? Chi vince lo farà di parecchio - legenrehumain : RT @LRDLofficial: Avevamo notato anche noi un evidente ritorno sulle pagine dei giornali di problemi legati all'immigrazione. Ecco cos'era:… - Helliot_Spencer : Salvini propone il ritorno alla leva obbligatoria. Per aprire i caveau con quel brivido in più, mentre Borghi distrae l'impiegato. - MariAgo2017 : RT @LRDLofficial: Avevamo notato anche noi un evidente ritorno sulle pagine dei giornali di problemi legati all'immigrazione. Ecco cos'era:… - seb5113910 : RT @ilCoperchio: Italia. Sbarchi. Il PD temendo il ritorno di Salvini al Viminale starà sicuramente lavorando per far sbarcare in Italia i… -