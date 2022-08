(Di venerdì 5 agosto 2022). Una serata a dir poco movimentata, quella di ieri, giovedì 4 agosto, nella Capitale. Nei pressi di Piazza dei Cinquecento, un ragazzo ha dato di matto, ingaggiando unacon altri due individui e scatenando un vero e proprio putiferio in. Poi, ha aggreditogliintervenuti dopo la chiamata d’emergenza. Le persone che passavano di lì sono state letteralmente prese dal panico, data la violenza dei colpi e la concitazione del momento. Terrore davanti alla stazione Termini Prima le minacce, le urla e le offese, poi rapidamente si è passati ai fatti: calci, pugni e spintoni proprio nel bel mezzo della piazza rinomata antistante la stazione Termini. In tutto, 3 soggetti che se le sono date di santa ragione per diversi minuti prima delle segnalazioni e dell’intervento della ...

CorriereCitta : Roma, violenta rissa in strada: spacca la bottiglia in testa al suo avversario, poi ferisce anche gli agenti - CosmoMadame : @posidonia62 @GianricoCarof La ricchissima chiesa di Roma fonda la sua violenta egemonia sul 'controllo sociale', c… - ParliamoDiNews : Violenta lite tra romani e napoletani a Gallipoli 3 feriti - Italia24 #roma #2agosto - infoitinterno : Roma violenta, donna senza fissa dimora accoltellata alla stazione di Trastevere - zazoomblog : Roma violenta donna senza fissa dimora accoltellata alla stazione di Trastevere: è gravissima - #violenta #donna… -

Il Corriere della Città

Sergio Leone (, 1929 - 1989) e Clint Eastwood (92 anni) sul set di Per un pugno di dollari . ... Foto Getty In un pugno di opere grandiose, Leone re - immagina frammenti di Storia, di un ......della Procura dei Minori di, le due ragazzine sono state convocate e interrogate nei giorni scorsi dai carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda, piuttosto articolata. Movida, da ... Roma, violenta rissa in strada: spacca la bottiglia in testa al suo avversario, poi ferisce anche gli agenti Il boato, accompagnato da un incendio all'interno del locale, poco prima delle cinque di oggi, venerdì 5 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti del X Distretto Lido di Roma e la polizia scie ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 54enne romano ... in presenza della madre, con un violento calcio alla caviglia, fratturandogliela. I Carabinieri hanno ascoltato la ...