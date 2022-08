Raid Israele su Gaza, “7 morti tra cui una bambina e 40 feriti” (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ salito a sette morti e quaranta feriti, secondo il ministero della Salute di Hamas, il bilancio del Raid aereo condotto dalle forze armate di Israele nel nord della Striscia di Gaza contro obiettivi della Jihad islamica. Tra le vittime, riferiscono le autorità che governano l’enclave palestinese, c’è anche una bambina di cinque anni. Sui social sono state diffuse le immagini della piccola vittima. Le forze della Difesa israeliana hanno invece detto che nel Raid sono stati uccisi tra i dieci e i venti terroristi nell’operazione ‘Breaking Dawn’ lanciata contro l’organizzazione estremista. Le Brigate al-Quds hanno identificato il leader jihadista ucciso in Tayseer Al-Jabari, nome di battaglia “Abu Mahmoud”, dicendo che è stato ”martirizzato dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ salito a settee quaranta, secondo il ministero della Salute di Hamas, il bilancio delaereo condotto dalle forze armate dinel nord della Striscia dicontro obiettivi della Jihad islamica. Tra le vittime, riferiscono le autorità che governano l’enclave palestinese, c’è anche unadi cinque anni. Sui social sono state diffuse le immagini della piccola vittima. Le forze della Difesa israeliana hanno invece detto che nelsono stati uccisi tra i dieci e i venti terroristi nell’operazione ‘Breaking Dawn’ lanciata contro l’organizzazione estremista. Le Brigate al-Quds hanno identificato il leader jihadista ucciso in Tayseer Al-Jabari, nome di battaglia “Abu Mahmoud”, dicendo che è stato ”martirizzato dal ...

