Gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al mese. Ira dei sindacati: "Vergogna" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo ha varato il nuovo Dl Aiuti ma il provvedimento è stato duramente criticato dai sindacati che hanno fatto i conti in tasca agli italiani e scoperto che si tratta davvero di pochi spiccioli. "Come governo - spiega il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri al Fatto Quotidiano - mi sarei Vergognato di presentare quelle cifre". Ieri il Cdm ha dato via libera al provvedimento: ai lavoratori va uno sconto dell'1,2% sui contributi, ai pensionati una rivalutazione del 2% sugli assegni a partire da ottobre. Per qualcuno si tradurrà in uno sconto di poche decine di euro. "Quei fondi sono irrilevanti , un'elemosina"

