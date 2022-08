**Elezioni: malumori M5S su data parlamentarie, 'tempi stretti, rischio liste blindate'** (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Sedici agosto. E' la data in cui dovrebbero disputarsi le 'parlamentarie' del M5S. Quando la notizia si diffonde con un lancio di agenzia, fibrillano le chat grilline, con i parlamentari ancora al buio sulle deroghe che i vertici potrebbero adottare su vincolo di residenza, pluricandidature e capilista bloccati. La questione è questa: le liste vanno presentate entro il 21 agosto. Se la data delle primarie pentastellate venisse confermata, sancendo il voto all'indomani di ferragosto, i tempi sarebbero strettissimi "per le contestazioni, la verifica, il controllo delle liste uscite dal votazione online", l'allarme che lampeggia in diverse chat interne visionate dall'Adnkronos. In realtà nulla di nuovo sotto il sole. Dei precedenti sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Sedici agosto. E' lain cui dovrebbero disputarsi le '' del M5S. Quando la notizia si diffonde con un lancio di agenzia, fibrillano le chat grilline, con i parlamentari ancora al buio sulle deroghe che i vertici potrebbero adottare su vincolo di residenza, pluricandidature e capilista bloccati. La questione è questa: levanno presentate entro il 21 agosto. Se ladelle primarie pentastellate venisse confermata, sancendo il voto all'indomani di ferragosto, isarebberossimi "per le contestazioni, la verifica, il controllo delleuscite dal votazione online", l'allarme che lampeggia in diverse chat interne visionate dall'Adnkronos. In realtà nulla di nuovo sotto il sole. Dei precedenti sono ...

