Alberto Matano | “È cambiato tutto” La confessione dopo le nozze con Riccardo

(Di venerdì 5 agosto 2022)è convolato aconMannino lo scorso 11 giugno, concedendosi una splendida luna di miele a Pantelleriail matrimonio; a distanza di poco tempo, il giornalista e conduttore ha confessato in un’intervista per Repubblica cosa èil grande passo., lail matrimonio conQuindici e lunghi anni d’amore e infine l’unione civile lo scorso 11 giugno a Labico, celebrata dall’amica e collega Mara Venier: il matrimonio tra il conduttoree l’avvocatoMannino ha fatto sognare proprio tuttimolto tempo passato lontani ...

redazionerumors : Dopo anni di silenzio e il matrimonio col compagno Riccardo, il conduttore televisivo ha deciso di raccontare tutta… - zazoomblog : Lorella Cuccarini e Alberto Matano la verità sulla lite: Ha un ego enorme.. - #Lorella #Cuccarini #Alberto #Matano - redazionerumors : Dopo anni di silenzio e il matrimonio col compagno Riccardo, il conduttore televisivo ha deciso di raccontare tutta… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: ALBERTO MATANO: #LAVITAINDIRETTA IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE, IL LEGAME QUOTIDIANO COL PUBBLICO ED IL SOGNO DI UNA... http… - Alberto_Caccia : @Iosonolagomma Aggiungici il matrimonio di Matano che dura da 8291 mesi. -

... nel quale si sono avvicendati Veronica Pivetti e Paolo Conticini, Flavio Insinna con una serata dedicata a Patty Pravo, Carlo Conti con i Ricchi e Poveri econ Loredana Bertè. ...è costretto a cambiare i programmi delle sue vacanze. È arrivata la notizia che lui non si aspettavadopo i grandi successi di una stagione televisiva al top che ha ...Lo scorso giugno Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta, dopo il coming out in diretta tv ha sposato il compagno Riccardo Mannino ...Alberto Matano svela la verità sul coming out e sul matrimonio con Riccardo. La verità sulle nozze e il coinvolgimento di Mara Venier. Sono trascorse poche settimane da quando Alberto Matano è convola ...