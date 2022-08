Willy Monteiro, parla il suocero di Gabriele Bianchi: «È un bullo, un prepotente. Siamo tutte vittime collaterali, soprattutto suo figlio» (Di giovedì 4 agosto 2022) Non era ancora ancora diventato nonno quando il compagno di sua figlia massacrò di botte a Colleferro, a Roma, il 21enne Willy Monteiro Duarte. Oggi, invece, «sono nonno senza essere suocero». A parlare è Salvatore Ladaga, imprenditore della sanità e consigliere di Forza Italia, nonché padre di Silvia, compagna di Gabriele Bianchi. Intervistato dal Corriere della Sera, racconta di quando sua figlia gli disse che qualora avesse avuto un figlio, sarebbe stato con Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli che lo scorso 4 luglio è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro. «Siamo tutte vittime collaterali dei fratelli ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Non era ancora ancora diventato nonno quando il compagno di sua figlia massacrò di botte a Colleferro, a Roma, il 21enneDuarte. Oggi, invece, «sono nonno senza essere». Are è Salvatore Ladaga, imprenditore della sanità e consigliere di Forza Italia, nonché padre di Silvia, compagna di. Intervistato dal Corriere della Sera, racconta di quando sua figlia gli disse che qualora avesse avuto un, sarebbe stato con, uno dei due fratelli che lo scorso 4 luglio è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di. «dei fratelli ...

News24_it : Willy Monteiro, parla il suocero di Gabriele Bianchi: «È un bullo, un prepotente. Siamo tutte vittime collaterali,… - Open_gol : Salvatore Ladaga è il padre di Silvia, compagna di Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo per l'omicidio di Wil… - fanpage : Quando Willy Monteiro fu picchiato, sostengono alcuni testimoni, i fratelli Bianchi indossavano alcuni anelli. Non… - lacittanews : Il mistero degli anelli scomparsi di Gabriele Bianchi potrebbe portare altre evidenze nel processo per l'omicidio d… - RTrafficante : RT @GenCar5: Non credo che avrei avuto il coraggio di separare i fratelli Bianchi dal povero Willy Monteiro e sfido chiunque... Ma ieri sul… -