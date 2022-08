Sampdoria - Villar | oggi può arrivare la fumata bianca con la Roma

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - DiMarzio : #Sampdoria, il mercato entra nel vivo: a centrocampo si lavora per #Tousart e #Villar - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, per #Villar trattativa verso la conclusione. Le #ultime - Ubyjordy62 : RT @davidinoebasta: @DiMarzio @OfficialASRoma @sampdoria @OM_Officiel C’è anche la telefonata di Tiago Pinto a Villar. - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: '#Veretout può lasciare la #Roma, c'è una trattativa in corso' 'Due i possibili colpi in uscita, Vere… -

...dei soldi guadagnati su. Il centrocampista spagnolo è in uscita dalla Roma e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso dovrà dare una risposta alla...Ma l'affare è davvero in chiusurae Veretout in uscita Per quanto riguarda le operazioni in uscita, nella giornata di giovedì lapotrebbe chiudere per Gonzalo. Qualora i ...Una mossa in entrata ed una in uscita per la Samp di Faggiano e Giampaolo. Damsgaard è sempre più vicino alla partenza. E’ alle battute finali la trattativa con il Brentford che ha messo sul piatto 20 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...