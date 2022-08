Muore in pronto soccorso dopo 9 ore di attesa per una diagnosi, il marito: ‘Voglio la verità’ (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è aperta un’inchiesta giudiziaria sulla morte di Tiziana Scarcella, 45enne di Salassa deceduta nella notte di venerdì 29 luglio 2022 all’ospedale di Vercelli, dove era arrivata nel pomeriggio a causa di forti dolori addominali. Leggi anche: Rissa furibonda tra ragazzine 13enni: da Tik Tok all’ospedale L’arrivo e la morte di Tiziana in ospedale La donna era arrivata in pronto soccorso all’ospedale di Vercelli intorno alle 15 e, secondo la ricostruzione dei familiari, dopo averle fatto un tampone Covid e alcune analisi, Tiziana è stata visitata dopo le 21. A quel punto i medici si sono resi conto della gravità della situazione. “Mia moglie aveva sudorazione fredda, brividi e dolori addominali, oltre alla gamba in quelle condizioni”, ha detto il compagno. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe morta a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è aperta un’inchiesta giudiziaria sulla morte di Tiziana Scarcella, 45enne di Salassa deceduta nella notte di venerdì 29 luglio 2022 all’ospedale di Vercelli, dove era arrivata nel pomeriggio a causa di forti dolori addominali. Leggi anche: Rissa furibonda tra ragazzine 13enni: da Tik Tok all’ospedale L’arrivo e la morte di Tiziana in ospedale La donna era arrivata inall’ospedale di Vercelli intorno alle 15 e, secondo la ricostruzione dei familiari,averle fatto un tampone Covid e alcune analisi, Tiziana è stata visitatale 21. A quel punto i medici si sono resi conto della gravità della situazione. “Mia moglie aveva sudorazione fredda, brividi e dolori addominali, oltre alla gamba in quelle condizioni”, ha detto il compagno. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe morta a causa ...

