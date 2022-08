“Mille euro o ti accoltello”, rider minaccia ex datore di lavoro (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Fammi il bonifico da Mille euro se no ti costa caro e amaro, t’abbuf (ti riempio, ndr) di coltellate…”. Minacce di morte, di violenza sessuale nei confronti della moglie e, infine, anche un’aggressione, con un coltello, ai danni di un suo collaboratore a cui prima aveva squarciato le gomme: è quanto dichiara di avere subìto da un rider che lavorava per lui un imprenditore casertano di 38 anni, titolare di una ditta napoletana di delivery, il quale ha denunciato tutto ai carabinieri di Orta d’Atella. L’uomo ha iniziato a vantare crediti “fantasma” e quando l’ex datore si è rifiutato di pagare, ha iniziato a tempestarlo di minacce in chat, progressivamente diventate sempre più gravi. Ai carabinieri l’imprenditore ha spiegato di non avere alcun debito con lo stalker e che, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Fammi il bonifico dase no ti costa caro e amaro, t’abbuf (ti riempio, ndr) di coltellate…”. Minacce di morte, di violenza sessuale nei confronti della moglie e, infine, anche un’aggressione, con un coltello, ai danni di un suo collaboratore a cui prima aveva squarciato le gomme: è quanto dichiara di avere subìto da unche lavorava per lui un imprenditore casertano di 38 anni, titolare di una ditta napoletana di delivery, il quale ha denunciato tutto ai carabinieri di Orta d’Atella. L’uomo ha iniziato a vantare crediti “fantasma” e quando l’exsi è rifiutato di pagare, ha iniziato a tempestarlo di minacce in chat, progressivamente diventate sempre più gravi. Ai carabinieri l’imprenditore ha spiegato di non avere alcun debito con lo stalker e che, ...

