Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 4 agosto 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 4 agosto 2022. Avellino – Cielo sereno e poco nuvoloso a partire dal tardo pomeriggio. Giornata comunque soleggiata, con venti che saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di 20 °C e massima di 33 °C. Benevento – giovedì caldo e soleggiato sul Sannio, solo a partire dal tardo pomeriggio il cielo potrebbe presentarsi poco nuvoloso. Il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità di 3 km/h, portando raffiche fino a 17 km/h. Le temperature saranno comprese tra i 22°C della minima e i 36°C della massima. Caserta – Timide nubi di prima mattina, poi spazio a una giornata soleggiata e calda. Sul ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Cielo sereno e poco nuvoloso a partire dal tardo pomeriggio. Giornata comunque soleggiata, con venti che saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di 20 °C e massima di 33 °C. Benevento –caldo e soleggiato sul Sannio, solo a partire dal tardo pomeriggio il cielo potrebbe presentarsi poco nuvoloso. Il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità di 3 km/h, portando raffiche fino a 17 km/h. Le temperature saranno comprese tra i 22°C della minima e i 36°C della massima. Caserta – Timide nubi di prima mattina, poi spazio a una giornata soleggiata e calda. Sul ...

