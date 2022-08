Menta | il segreto per riprodurla all’infinito e non ti costa niente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 agosto 2022) Laè una delle piante più utili ed interessanti che si possano coltivare. Forse, però, non sai che puoi sfruttare una tecnica davvero interessante perall’infinto: a costo zero! In quest’articolo di illumineremo con una serie di procedure particolarmente semplici e che non necessitano di conoscenze specifiche. Vediamo insieme! Riprodurre ladalle talee Il primo metodo, quello più noto, è sicuramente legato alla riproduzione tramite talee. Si otterrà un clone della pianta donatrice, l’unica accortezza da mantenere è quella di non scegliere un rametto troppo esile, ma uno che abbia almeno 3-4 mesi di vita. A questo punto, sterilizziamo delle forbici e andiamo alla base per tagliare il rametto. A questo punto, riempiamo un bicchiere e riempiamolo d’acqua per 4-5 centimetri e infiliamoci dentro la talea. Dopo un ...