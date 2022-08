Juventus | Mauro | «Sostituire Pogba? Non credo che comprare serva a qualcosa…»

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex bianconeroha parlato dell’infortunio dispiegando cosa dovrebbe fare laMassimo, ex calciatore dellae ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’infortunio di– «Nonchea qualcosa: non troveresti mai nessuno all’altezza dia basso prezzo, e se invece spendi molto, poi quando torna il francese che fai? Rischi pure di pentirtene… Io, piuttosto, darei fiducia a Zakaria, senza fasciarmi la testa più di tanto: lo svizzero mi piace molto». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Mauro: 'Juve devi tornare tosta. E su Bremer e Pogba dico che...' #Juve #Juventus - misorecordsuk : Mauro: 'Juve devi tornare tosta. E su Bremer e Pogba dico che...' #Juve #Juventus - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Mauro sicuro: “Il sostituto di Pogba? Darei fiducia a Zakaria” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https… - TuttoJuve24 : Juventus, Mauro sicuro: “Il sostituto di Pogba? Darei fiducia a Zakaria” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mauro: 'Juve devi tornare tosta. E su Bremer e Pogba dico che...' -

Juventus News 24

L'ex bianconeroha parlato dell'infortunio di Pogba spiegando cosa dovrebbe fare laMassimo, ex calciatore dellae ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'infortunio di Pogba. SOSTITUIRE ...Meno undici giorni alla prima gara ufficiale del 2022 - 23 per la. Il 15 agosto i bianconeri ospiteranno il Sassuolo allo Stadium nell'esordio di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ... Massimo Mauro: «Così la Juventus dovrebbe sostituire Pogba» Wanda Nara e Icardi, amore al capolinea Sembra arrivata ai titoli di coda la storia d'amore tra Icardi e Wanda Nara. "Beh, Carmen, sono venuta qui in Argenti ...L’ex bianconero Mauro ha parlato dell’infortunio di Pogba spiegando cosa dovrebbe fare la Juventus Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello ...