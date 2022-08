Ita, Lufthansa: "La nostra pazienza non è infinita" - Draghi: "Il governo andrà fino in fondo e deciderà" (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ceo della compagnia tedesca Spohr sull'offerta presentata per l'ex Alitalia: 'Anche i sindacati la sostengono. La situazione politica? Non è compito nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ceo della compagnia tedesca Spohr sull'offerta presentata per l'ex Alitalia: 'Anche i sindacati la sostengono. La situazione politica? Non è compito nostro ...

Agenzia_Ansa : Lufthansa: 'Siamo il partner giusto per Ita, al di là di politica'. Inviata lettera a Draghi: 'Siate veloci, la paz… - petergomezblog : Ita, Lufthansa interviene dopo le parole di Meloni che chiedeva uno stop alla cessione: “La pazienza non è infinita… - Corriere : Ita Airways, l’ad di Lufthansa scrive a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» - corinna_marzi : RT @udogumpel: Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» Pare pure i sindacati del personale vola… - BandyCrash : Spieghi il candidato come fa la sciura Marisa a pagare Ita Airways. Ma se lo sanno anche i sassi che, quando voglio… -