Inter, un giocatore ha stregato Simone Inzaghi (Di giovedì 4 agosto 2022) Apertura della Gazzetta dello sport dedicata al nuovo acquisto dell’Inter Asllani: "Asllani strega Inzaghi. Ora è il primo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Apertura della Gazzetta dello sport dedicata al nuovo acquisto dell’Asllani: "Asllani strega. Ora è il primo...

FBiasin : L’#Inter non cerca #Mertens, non perché non lo ritenga un giocatore valido ma perché si ritiene a posto con i suoi… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Samuel Eto'o diventa un giocatore dell'Inter ???? Il resto è Storia... ?????? #UCL - FilippoLaBua1 : Ultimamente Chelsea, pensa di prendersi qualsiasi giocatore come l'Inter in Italia e poi però se ne vanno alla Juve… - Walmiltur : @IlGabibboMilan @forno_elio @theboss_1908 I soldi sul piatto per Renato li abbiamo messi a differenza dell'inter pe… - Ungiornoloringr : @EugenioMaro33 @DucaAndrea85 Sostituisci un cyborg miglior giocatore dell inter della passata stagione con uno ch… -