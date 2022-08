Ilary Blasi sta con un amico di Francesco Totti? «Lei ha perso la testa»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Le indiscrezioni vere o presunte sulla rottura tracontinuano ad aumentare e arricchire il gossip, stando all’ultima bomba sganciata dal settimanale Nuovo la conduttrice avrebbelaper un carodell’ex marito. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche:e Noemi Bocchi insieme a casa di lei: NUOVE FOTO...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - ParliamoDiNews : Ilary Blasi invaghita di un amico di Francesco Totti?/ La pesante indiscrezione… #IlaryBlasi #4agosto - infoitcultura : Ilary Blasi invaghita di un amico di Francesco Totti?/ La pesante indiscrezione… - infoitcultura : Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti arriva lo stop di un anno dalla tv. «Starà lontano da tutto» -

... è stato ospite negli studi di Morning News per parlare dei gossip dell'estate, a cominciare dalla coppia più ricercata di queste settimane, ovvero, quella scoppiata fra Francesco Totti e...Leggi anche > Belen, Sangiovanni e la dedica speciale che commuove: 'Sei una bella persona' L'anti Totti eNel periodo in cui il Gossip vive sulla separazione tra Francesco Totti e...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sicuramente una delle note positive del Gossip di quest'estate. Tra mille rotture e separazioni, il loro ricongiungimento a distanza di anni ...Nell’audio, l'argentina ha confermato di essere in procinto di separarsi ufficialmente dal marito. Ecco l'indiscrezione della tv sudamericana Si allunga la lista delle coppie-vip che si stanno separan ...