Fiorentina | CorSport | “Ecco due nomi se parte Milenkovic”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in Austria, ieri impegno contro il Qatar terminato per 0-0. Apparsi in buona forma, Ikonè e Jovic che peccano ancora momentaneamente in freddezza. La, continua il suo mercato in entrata tenendo con attenzione le varie pedine in uscita, come. Il giocatore Serbo, vuole finalmente ricevere questo salto di qualità e attende Inter e Juventus che, momentaneamente sono lente per concludere la trattativa. I Bianconeri proveranno ad acquistarlo solamente nel caso in cui, partisse Rugani destinazione Turchia. Per quanto riguarda i Nerazzurri, devono prima cedere Sanchez con rescissione consensuale e Pinamonti, per poi fare acquisti sul mercato. Joe Barone e Pradè, però, non vogliono farsi trovare impreparati nel caso di ...