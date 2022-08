E’ friulano il ragazzo che ai Mondiali Under 20 ha corso con la mano tra le gambe per evitare una situazione imbarazzante (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo scorso mese a Rieti Alberto Nonino ha vinto il titolo italiano juniores nel decathlon, che gli ha permesso di accedere ai Mondiali di categoria in Colombia. La gara più lunga che si articola in dieci discipline durante due giornate ha visto trionfare Alberto con 6 nuovi personali su dieci ottenendo il punteggio di 7112 che ha pemesso anche di superare il minimo di qualificazione per i Mondiali a Cali in Colombia nella prima settimana di Agosto. Durante i 400 metri piani, Alberto si è trovato a dover affrontare una situazione imbarazzante, che non gli ha permesso di gareggiare in modo ottimale, facendogli concludere la gara in ultima posizione Una volta iniziata la gara, l’atleta si è trovato nella situazione di dover correre cercando di non far uscire dai pantaloncini ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo smese a Rieti Alberto Nonino ha vinto il titolo italiano juniores nel decathlon, che gli ha permesso di accedere aidi categoria in Colombia. La gara più lunga che si articola in dieci discipline durante due giornate ha visto trionfare Alberto con 6 nuovi personali su dieci ottenendo il punteggio di 7112 che ha pemesso anche di superare il minimo di qualificazione per ia Cali in Colombia nella prima settimana di Agosto. Durante i 400 metri piani, Alberto si è trovato a dover affrontare una, che non gli ha permesso di gareggiare in modo ottimale, facendogli concludere la gara in ultima posizione Una volta iniziata la gara, l’atleta si è trovato nelladi dover correre cercando di non far uscire dai pantaloncini ...

