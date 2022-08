Due nomi per il post - Dumfries, ma gli interisti dicono no (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati a rimpiazzare Dumfries sarebbero due. I due nomi per sostituire Dumfries . Il primo è Alvaro Odriozola , 26enne talentuoso esterno tornato al Real Madrid ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati a rimpiazzaresarebbero due. I dueper sostituire. Il primo è Alvaro Odriozola , 26enne talentuoso esterno tornato al Real Madrid ...

_Morik92_ : #Paredes e #Muriel sono i due nomi più caldi #Juve. E per Arthur-Valencia, ci saranno nuovi contatti nella prossima… - Filippomaggi97 : ?? Con #Freuler non distante dal Nottingham Forest (ballano 2 milioni circa), sul tavolo dell'#Atalanta due nomi:… - Loveisi15016003 : @Iam_Francesca99 @_roby_0 Solo per fare due nomi, Ilary e Silvia… hanno iniziato come letterine dì Passaparola ?? - 1squadramilano : @86_longo @cmdotcom Cazzo la lista e lunga e uscite i due nomi i piu scarsi - MARCO196913 : RT @LeonettiFrank: Ciò che scritto due giorni fa lo confermo anche stasera, i nomi per irrobustire la squadra sono Kostic, Paredes e il rit… -