UFFICIALE – Decisione a sorpresa di De Laurentiis: cambia tutto per Napoli-Espanyol (Di mercoledì 3 agosto 2022) La gara in programma sabato 6 agosto tra Napoli ed Espanyol sarà l’ultima in programma nel ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, oltre ad essere l’ultimo impegno prima dell’inizio del prossimo campionato in programma il 15 agosto contro il Verona. In occasione dell’ultima amichevole ci sarà una novità assoluta che riguarderà la visione del match. Se per le sfide disputate contro Adana, Maiorca e Girona il costo della partita era fissato 10€, per vedere in diretta ed in esclusiva la sfida tra Napoli ed Espanyol il costo sarà di soli 2,99€. Un’iniziativa voluta dal presidente De Laurentiis. Proprio negli ultimi minuti della sfida disputata contro il Girona, Carlo Alvino ha ribadito in telecronaca la volontà del presidente di abbassare il costo del match in occasione dell’ultima ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) La gara in programma sabato 6 agosto traedsarà l’ultima in programma nel ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, oltre ad essere l’ultimo impegno prima dell’inizio del prossimo campionato in programma il 15 agosto contro il Verona. In occasione dell’ultima amichevole ci sarà una novità assoluta che riguarderà la visione del match. Se per le sfide disputate contro Adana, Maiorca e Girona il costo della partita era fissato 10€, per vedere in diretta ed in esclusiva la sfida traedil costo sarà di soli 2,99€. Un’iniziativa voluta dal presidente De. Proprio negli ultimi minuti della sfida disputata contro il Girona, Carlo Alvino ha ribadito in telecronaca la volontà del presidente di abbassare il costo del match in occasione dell’ultima ...

