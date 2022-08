Sul carcere e il fine rieducativo della pena: ecco i casi ‘irredimibili’ in cui il ravvedimento non esiste (Di mercoledì 3 agosto 2022) Filippo Ferlazzo uccide a mani nude in una incontrollata scarica d’ira un mendicante che ha avuto la sfortuna di incrociare il suo cammino. Il caso ha sollevato reazioni opposte nella polis: chi ha da subito fatto appello ad una presunta insanità mentale, chi ha ripreso l’antico e logoro adagio del ‘riaprite i manicomi’, chi invece invoca il gettare la chiave. La storia clinica di questo uomo appare lunga, complessa, tormentata, ed eticamente sarebbe un errore cercare di approfondirla utilizzando dati riportati in modo spiccio dai media. Fior di clinici forensi sono già al lavoro, un lavoro che merita rispetto. Va tuttavia ribadito che quand’anche la perizia psichiatrica deduca e accerti una delle tante patologie che mediaticamente sono state fatte rimbalzare (disturbo bipolare, crisi psicotica) chi di clinica si intende sa che una diagnosi siffatta, anche se severa, non elimina ipso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Filippo Ferlazzo uccide a mani nude in una incontrollata scarica d’ira un mendicante che ha avuto la sfortuna di incrociare il suo cammino. Il caso ha sollevato reazioni opposte nella polis: chi ha da subito fatto appello ad una presunta insanità mentale, chi ha ripreso l’antico e logoro adagio del ‘riaprite i manicomi’, chi invece invoca il gettare la chiave. La storia clinica di questo uomo appare lunga, complessa, tormentata, ed eticamente sarebbe un errore cercare di approfondirla utilizzando dati riportati in modo spiccio dai media. Fior di clinici forensi sono già al lavoro, un lavoro che merita rispetto. Va tuttavia ribadito che quand’anche la perizia psichiatrica deduca e accerti una delle tante patologie che mediaticamente sono state fatte rimbalzare (disturbo bipolare, crisi psicotica) chi di clinica si intende sa che una diagnosi siffatta, anche se severa, non elimina ipso ...

